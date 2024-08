Kate Middleton torna in pubblico: il video con William per le Olimpiadi

Il principe William e la principessa Kate hanno recentemente reso omaggio agli atleti del Team Gran Bretagna che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, esprimendo il loro orgoglio e le loro congratulazioni tramite un videomessaggio pubblicato sul loro profilo Instagram. Nelle immagini condivise, entrambi i reali inglesi hanno optato per un look casual: la principessa del Galles ha indossato un top bianco a maniche lunghe con strisce orizzontali blu scuro e una delicata collana d'oro, mentre il primogenito di re Carlo III, in linea con il tono informale del video, ha indossato una polo azzurra del Team GB, contribuendo così a dare alla coppia un'aria ancora più spontanea e familiare. "Complimenti per tutto quello che avete ottenuto", ha detto Kate dice, rivolgendosi agli atleti, nel video. Poi ha aggiunto: "Siete stati un'ispirazione per tutti noi".