Fiamingo: “Premiare i quarti gesto bellissimo di Mattarella”. Paltrinieri su LA 2028...

ROMA - Rossella Fiamingo , oro a squadre nella scherma a Parigi 2024, è atterrata a Fiumicino accompagnata dal suo compagno 'olimpico' Gregorio Paltrinieri . Contenta ed entusiasta, si è intrattenuta con i giornalisti che l’attendavano dalla mattina: “Abbiamo battuto gli uomini questa volta, ha pesato sicuramente la partecipazione perché eravamo in numero uguale agli uomini. Poi non so, ma abbiamo fatto numeri incredibili. Siamo un gruppo splendido, uomini e donne, noi italiani siamo molto uniti. Poi ho visto per la prima volta Greg gareggiare ed è stato bellissimo, non ero tesa perché lo vedevo tranquillo. La nostra olimpiade in generale è stata bellissima, volevamo vincere una medaglia ciascuno, ce lo eravamo ripromessi ed è accaduto. Poi ieri abbiamo fatto la chiusura insieme, abbiamo rappresentato l’Italia. Ce la siamo proprio goduta".

Fiamingo: "Bellissimo gesto di Mattarella"

"Abbiamo già segnato in agenda il 23 settembre, noi abbiamo un bel legame con il Presidente, ci segue sempre, capisce di sport e poi ha voluto premiare i quarti posti e questo è un gesto bellissimo. E poi la sua immagine sotto l’acqua all’apertura....quel giorno ha piovuto ininterrottamente ma lui ha voluto esserci”.

Paltrinieri: "Los Angeles 2028? Ci devo arrivare"

Anche Gregorio Paltrinieri, bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024 negli 800 metri stile libero e quella d'argento nei 1500 metri sempre stile libero, diventando il primo nuotatore italiano per numero di medaglie olimpiche vinte nonché l'unico capace di andare a medaglia per tre Olimpiadi consecutive, ha parlato della sua avventura: "È stato bellissimo, questa Olimpiade per me è stata molto buona. Ho vissuto momenti molto belli personalmente anche nel vedere le gare dei miei compagni, mi sono molto gasato. Poi ieri sera con la bandiera, è stato tutto incredibile" e su LA28: "Ci devo arrivare, sicuramente sarebbe bello arrivare fin là ma non è scontato. Siamo una nazionale incredibile, ci mettiamo tanto cuore, ieri non ultima la pallavolo femminile. Siamo una nazionale solida, forte in tanti sport. La medaglia migliore per me è stata quella dei 1500 perché erano otto anni che non salivo su quel podio, da Rio è passato tanto tempo e oltretutto ho fatto un tempo migliore".