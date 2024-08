Olimpiadi Los Angeles 2028: cambiano le date e le discipline

Olimpiadi, terza volta per Los Angeles

Los Angeles ospiterà le Olimpiadi per la terza volta, dopo le edizioni del 1932 e del 1984. L’edizione del 1984 è rimasta nella memoria anche per le quattro medaglie d'oro conquistate da Carl Lewis, ma altresì per il boicottaggio sovietico, mentre quella del 1932 si è svolta in piena Grande Depressione. Questi Giochi saranno un’occasione per la città di tornare sotto i riflettori mondiali. Tra le novità proposte per LA28 anche l'eventuale realizzazione di un evento "senz’auto", un'iniziativa promossa dalla sindaca Karen Bass. Un progetto di non facile realizzazione, che ha come obiettivo quello di ridurre l'uso delle automobili private durante i Giochi, favorendo invece il trasporto pubblico. Per rendere possibile questa visione, sarà necessario un potenziamento significativo della rete di trasporti, compreso l'impiego di oltre tremila autobus provenienti da tutto il paese. La sindaca Bass ha sottolineato l'importanza di rendere i Giochi più sostenibili, ricordando che anche l'edizione del 1984 si svolse senza problemi di traffico, nonostante i timori iniziali.

Le novità delle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Per quanto riguarda le date, i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 si terranno dal 14 al 30 luglio, anticipando leggermente il calendario estivo tradizionale. Scelta che potrebbe essere stata fatta per evitare sovrapposizioni con altri eventi internazionali o per sfruttare al meglio le condizioni climatiche della città. Sul fronte delle discipline, a LA28 ci saranno sei nuove competizioni. Tra queste, il ritorno del baseball e del softball. Ci sarà anche il cricket, che non faceva parte del programma olimpico dal 1900. Il lacrosse, un altro sport con radici storiche, tornerà ai Giochi dopo essere stato presente solo nel 1904 e nel 1908. Faranno il loro debutto anche il flag football e lo squash, due sport che porteranno una ventata di novità e attireranno nuove fasce di pubblico. Si sfrutteranno inoltre prevalentemente impianti già esistenti o temporanei, in linea con un approccio sostenibile. Tra le infrastrutture coinvolte anche il Los Angeles Memorial Coliseum, già protagonista delle Olimpiadi del 1932 e del 1984, che ospiterà nuovamente le cerimonie di apertura e chiusura, oltre alle gare di atletica. Altri impianti chiave includono il Banc of California Stadium e il SoFi Stadium. Gli eventi saranno distribuiti in varie zone della città, garantendo un’esperienza olimpica diffusa e accessibile. Il villaggio olimpico sarà situato presso l'Università della California a Los Angeles (UCLA), nel quartiere di Westwood.