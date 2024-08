Olimpiadi 2024, quasi raddoppiato il costo rispetto al preventivo iniziale

Parigi 2024, quanto sono costate le Olimpiadi

La ministra francese ha inoltre tenuto a precisare che gran parte di questa spesa è stata coperta da investimenti privati, suggerendo che l'impatto economico positivo delle Olimpiadi potrebbe prolungarsi nel tempo. Nonostante le parole di Olivia Gregoire, alcuni economisti e organismi indipendenti hanno invece fornito delle stime diverse, affermando che il costo effettivo dei Giochi possa essere significativamente più alto, compreso tra i 10 e i 12 miliardi di euro. Stime che sono comprensive di spese non contabilizzate nel bilancio ufficiale, come le opere di bonifica della Senna, che hanno ospitato le gare di nuoto in acque libere, ma anche i costi per la sicurezza durante la cerimonia inaugurale, ed ancora i bonus pagati agli agenti pubblici e al personale del settore dei trasporti. Questi costi aggiuntivi, a carico dello Stato, potrebbero far lievitare ulteriormente la partecipazione pubblica, inizialmente fissata in 4,38 miliardi di euro. In seguito a tali discrepanze, tra le stime ufficiali e quelle indipendenti, il bilancio finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà probabilmente rivisto al rialzo, alimentando così ancora per mesi il dibattito sui costi e sui benefici.