Wiffen in ospedale per un virus: l'irlandese aveva nuotato la 10 km nella Senna

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 avrebbe dovuto essere un momento di celebrazione per l'atleta irlandese Daniel Wiffen , portabandiera del suo Paese insieme alla connazionale Mona McSharry. Tuttavia, il nuotatore non ha potuto partecipare alla parata finale perché è stato ricoverato d'urgenza in ospedale dopo aver accusato un malessere grave. Nei giorni precedenti aveva gareggiato nella prova di 10 chilometri in acque libere nella Senna. Nonostante fosse un'esperienza molto diversa dalle competizioni in piscina, Wiffen, che aveva già conquistato un oro negli 800 metri e un bronzo nei 1500 metri in piscina, ha scelto comunque di partecipare alla gara in acque libere.

Wiffen, le parole dopo il ricovero

Tuttavia, le condizioni ambientali difficili e potenzialmente pericolose della Senna pare abbiano avuto un impatto devastante sulla sua salute. Sebbene non ci siano conferme ufficiali che il malessere di Wiffen sia stato causato dall'inquinamento del fiume, il sospetto rimane comunque molto forte, soprattutto alla luce delle testimonianze di altri atleti che hanno descritto le acque del fiume come estremamente contaminate. "Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato, sono davvero deluso di aver perso l'opportunità di essere il portabandiera ieri sera. Purtroppo sono corso in ospedale perché non stavo molto bene per un virus per cui sono in cura. Ora mi sento meglio. Spero di stare abbastanza bene da poter rivedere tutti al rientro in patria", ha scritto Wiffen sui social.

Le lamentele degli altri atleti

Le condizioni della Senna durante le gare di nuoto in acque libere sono state oggetto di forti critiche. Diversi atleti hanno riportato sintomi come vomito e diarrea dopo essere entrati in contatto con l'acqua, e alcuni allenamenti sono stati cancellati per proteggere la salute degli sportivi. Leonie Beck ha raccontato di aver vomitato nove volte dopo la gara, mentre il triatleta canadese Tyler Mislawchuk ha riferito di aver avuto ripetuti conati di vomito durante la competizione. A queste si sono aggiunte anche le dichiarazioni della belga Florine Vermeiren, che ha detto di aver "annusato e visto cose da dimenticare", restituendo così un quadro preoccupante delle condizioni dell'acqua della Senna, nonostante i tentativi di bonifica precedenti ai Giochi.