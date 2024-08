Egonu, vandalizzato il murale a Roma: il commento dell’artista, il post di Giannelli

ROMA - Deturpato il murale "Italianità "realizzato nella notte del 12 agosto dalla street artist Laika davanti alla sede di viale Tiziano a Roma, del Coni. L'opera, che celebra la pallavolista Paola Egonu, campionessa olimpica a Parigi con l'Italvolley, lancia un chiaro messaggio contro l'odio e il razzismo: "Questa vittoria è uno schiaffo a tutti i cosiddetti 'patrioti' che non accettano un'Italia multietnica, fatta di seconde generazioni, che non vuole lo ius soli. Una pallonata in faccia a chi parla di 'italianità' riferendosi ai tratti somatici" aveva dichiarato l'artista nel post di accompagnamento alle foto dell'opera. Neanche un giorno è durato il murale con Laika che sui social ha tristemente commentato l'atto di vandalismo: "Il razzismo è un cancro brutto da cui l'Italia deve guarire".