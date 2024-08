Zhou Yaquin, perché ha imitato Alice D'Amato e Manila Esposito nel morso della medaglia

Zhou Yaqin, perché ha imitato le atlete azzurre

Confrontandosi così con una tradizione che potrebbe non esserle stata familiare, la campionessa olimpionica ha deciso di imitare le colleghe italiane per non sembrare fuori contesto. A distanza di giorni da quell'episodio, Zhou ha spiegato cosa è successo realmente in quel frangente: "Cosa è successo in quel momento? Uhm… è andata proprio così. Ma non l'ho morsa per davvero. Chi penserebbe mai di farlo? È così dura!". Versione che sembra coincidere con quanto dichiarato dall'atleta a caldo: "Poiché lo stavano facendo loro, sarebbe stato un peccato se non l'avessi fatto anche io. Visto che dobbiamo fare delle foto insieme, ho pensato fosse meglio adeguarmi. Loro la stavano mordendo, io l'ho solo avvicinata un po' alla bocca".

Il motivo del curioso rituale

Anticamente, si mordevano le monete per verificarne l'autenticità, poiché l'oro puro è abbastanza morbido da mostrare i segni di un morso. Questo gesto è quindi associato simbolicamente alla conferma del valore e della qualità del premio, anche se le moderne medaglie olimpiche non sono fatte di oro puro. Con il passare del tempo, questo gesto è diventato un'immagine iconica assumendo il significato di vittoria e trionfo. I fotografi incoraggiano gli atleti a mordere la medaglia per ottenere uno scatto vivace e riconoscibile che simboleggi il momento di gloria. Questo ha reso il gesto quasi obbligatorio ormai per chi vince, creando una sorta di "dovere" nei confronti dei fotografi e del pubblico.