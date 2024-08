Ceccon, in vasca e sui social: l'oro di Parigi vince due volte

Brutta storia essere incoronato come il bello dei Giochi, qualcuno potrebbe mettere in secondo piano quello che hai fatto. Thomas Ceccon a Parigi non c’è andato a sfilare alla settimana della moda, ma a prendersi l’oro dei 100 dorso diventando insieme a Nicolò Martinenghi l’uomo copertina del nuoto italiano. E giusto per non dimenticarlo, un paio di giorni prima di quel trionfo il campione delle Fiamme Oro ha anche contribuito al bronzo della staffetta azzurra nella 4x100 stile libero (con Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo). E la bellezza? Quella serve a trasformare un fenomeno sportivo, indiscutibile, in un fenomeno globale. Il Wall Street Journal ha inserito Ceccon tra le “internet crush”, tra i personaggi per cui tutti e tutte si sono presi una cotta in Rete. Del resto basta dare un’occhiata all’account instagram del nuotatore vicentino per intuire le proporzioni dell’effetto olimpico. Prima dei Giochi Ceccon aveva 99mila follower, ora ne ha 799mila. E continuano a crescere.

Puoi essere il detentore del record mondiale, puoi avere già vinto titoli mondiali ed europei, ma la risonanza e la visibilità che ti danno i Giochi è unica. Così di colpo ti ritrovi coccolato dai brand, a farti fotografare accanto a un sempre più barbuto Michael Phelps, dopo essere cresciuto idolatrando le sue imprese. In comune con lui (e con tutti i nuotatori di alto livello) c’è un’infanzia fatta di sveglie all’alba per andare a nuotare in piscina, prima del suono della campanella scolastica. «Il periodo più difficile è stato all’inizio delle superiori – ha raccontato Ceccon – alle 5.50 prendevo l’autobus da Schio e alle 7 ero in piscina a Creazzo con il mio allenatore. A scuola entravo un’ora dopo, ci restavo fino alle 13, poi dalle 14 alle 16 tornavo in piscina». A 16 anni arriva la decisione di trasferirsi a Verona insieme alla madre (Gioia Pretto, ex campionessa di pattinaggio a rotelle) per potersi allenare nel centro federale. «Da piccolo prima delle gare ero agitato. Grazie all’esperienza internazionale ho imparato a gestire l’ansia e l’adrenalina, affrontando le competizioni con la giusta pressione».

Di fronte al presente dorato che fa innamorare il pubblico, è doveroso ricordare la strada percorsa da Ceccon per arrivare a battere il cinese Jiayu Xu e lo statunitense Ryan Murphy per prendersi quel titolo olimpico che gli mancava. A Tokyo 2021 era salito sul podio due volte, ma in entrambi i casi con le staffette (argento con la 4x100 stile libero e bronzo con la 4x100 mista). Il primo grande trionfo individuale è arrivato l’anno seguente ai Mondiali di Budapest, nella stessa capitale ungherese in cui era stato protagonista a livello giovanile nel 2019: lì, nella piscina dell’isola Margherita, Ceccon ha nuotato come mai prima, firmando il record mondiale dei 100 dorso (51”60). A Parigi non ha avuto rivali in vasca e fuori. Dopo l’oro ogni suo gesto e ogni sua parola sono stati amplificati, come quando si è lamentato degli alloggi del Villaggio Olimpico ed è diventata subito virale la foto che lo ritrae mentre schiaccia un pisolino steso sull’erba, accanto a una panchina. Ceccon non ha mezze misure e non potrebbe essere altrimenti con il suo fisico che sfiora i due metri (è alto 1,97) e con il suo marcato accento veneto che fa tornare in mente la parlata veneziana senza mediazioni di Federica Pellegrini. La carriera della Divina del nuoto appare qualcosa di irraggiungibile, ma una cosa è certa: da qui a Los Angeles 2028 sarà Thomas Ceccon il nuotatore italiano più seguito nel mondo.