Paralimpiadi Parigi 2024: oro a Gilli e Bocciardo, pioggia di medaglie per l'Italia

Pioggia di medaglie a Parigi. Tanti i successi conquistati alla prima giornata dei Giochi paralimpici 2024 , inaugurati il 28 agosto e in programma fino all'8 settembre. Gli atleti tricolore non perdono tempo a salire sul podio, con i primi due ori portati in dote al medagliere azzurro: nuoto e ciclismo le discipline complici dell'ottimo esordio. Inoltre, la spedizione italia conquista la medaglia olimpica numero 600 grazie al bronzo di Lorenza Bernard nell'inseguimento in tandem con Davide Pleban (pilota).

Tutte le medaglie della 1ª giornata

A conquistare il primo podio è Simone Barlaam, argento nei 400 stile libero S9. Questo il commento dell'azzurro: "Davanti alla mia famiglia, a questo fantastico pubblico, a Mattarella (presente sugli spalti, ndr) il primo presidente della Repubblica a venire a una Paralimpiade... davvero una grande emozione". A seguire, i bronzi di Vittoria Bianco nei 400 sl S9, Francesco Bettella nei 100 dorso S1, Angela Procida nei 100 dorso S1, Boggioni nei 200 stile libero S5 e di Bernard per il 600º podio olimpico raggiunto dall'Italia. Infine, argento per Efrem Morelli nei 50 rana SB3 e ori per Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13. La nuotatrice classe 2001, replica così il successo di Tokyo 2020: alle sue spalle la statunitense Grave Nuhfer e la uzbeka Muslima Odilova. Sul primo gradino del podio anche Francesco Bocciardo, che trionfa nei 200m stile libero S5: anche per lui un bis dopo la scorsa edizione dei Giochi. Questa volta però, il trionfo è accompagnato dal record paralimpico di 2:25.99. "Non credevo di riuscire a vincere - ha commentato - perchè gli avversari erano molto forti ma alla fine sono riuscito a resistere e a vincere ancora una volta".