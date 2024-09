Paralimpiadi, caos in Ecuador: l'accusa sulle false disabilità

Nuovi problemi per Parigi 2024 . La denuncia fatta nei giorni scorsi dall'Osservatorio dello sport ecuadoriano (Odde) ha sollevato un grave caso di corruzione che coinvolge la partecipazione di persone senza disabilità a competizioni paralimpiche , tra cui le Paralimpiadi in corso nella capitale francese. Secondo quanto riportato, la corruzione risalirebbe almeno al 2015, con la partecipazione di alcuni atleti già ai Giochi Parapanamericani di Toronto. Al centro di questa rete ci sarebbero Santiago David Chango Pilataxi, direttore tecnico del Comitato Paralimpico Ecuadoriano, e Walter Oswaldo Haro Ruiz , direttore tecnico della Federazione ecuadoriana di sport per persone con disabilità intellettiva (Fededi).

Paralimpiadi, le accuse contro alcuni atleti dell'Ecuador

Accuse gravi, quindi, poiché compromettono l'integrità delle competizioni paralimpiche e il rispetto per gli atleti che gareggiano con disabilità reali. Germán Chala, ex allenatore di atleti paralimpici, ha dato ulteriori dettagli, citando come prova le patenti di guida di tipo B possedute da alcuni atleti ecuadoriani, che non sarebbero compatibili con il livello di disabilità dichiarato. Questo suggerirebbe l'esistenza di false dichiarazioni di disabilità per poter partecipare alle competizioni, una situazione che va profondamente contro l'etica dello sport, mettendo altresì in discussione il controllo e la trasparenza all'interno delle organizzazioni sportive internazionali. Questa denuncia potrebbe avere ripercussioni significative sia a livello nazionale che internazionale, con possibili indagini e conseguenze per i responsabili se le accuse venissero confermate.