Paralimpiadi, Ossola s'inginocchia e fa la proposta di nozze: la sua storia

L'amore è ancora protagonista a Parigi 2024 , grazie a Alessandro Ossola , che ha trasformato un momento di competizione in un'occasione di profonda emozione , proponendo alla sua compagna Arianna di sposarlo subito dopo la semifinale dei 100 metri T63. Questo gesto, avvenuto nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ha commosso non solo il pubblico presente ma anche tutti coloro che hanno seguito l'evento. La storia dell'atleta 36enne è segnata da una tragedia avvenuta nel 2015, quando a causa di un incidente in moto morì la moglie Federica, mentre a lui i medici amputarono la gamba sinistra. Nonostante questo dramma, Ossola è riuscito a ricostruire la sua vita, dedicandosi con impegno alla riabilitazione e allo sport paralimpico, diventando un esempio di forza e resilienza.

Alessandro Ossola, la proposta di nozze alle Paralimpiadi

Nel 2019 Ossola ha incontrato l'attuale compagna, Arianna. I due si sono conosciuti a Sanremo in un momento in cui l'atleta, provato dal passato, non cercava nulla di particolare. Tuttavia, la vita spesso riserva sorprese inaspettate, e così è stato per lui. Dopo cinque anni di relazione, Alessandro ha deciso di fare il grande passo proprio durante le Paralimpiadi, un luogo simbolico per la sua rinascita personale e professionale. "Lei mi segue sempre durante le mie gare” ha raccontato l’atleta. Il momento della proposta, avvenuto il 1° settembre allo Stade de France, ha visto Arianna rispondere con un convinto "sì". Questo gesto ha portato una gioia immensa ad Alessandro, una felicità che, come lui stesso ha dichiarato, supera qualsiasi medaglia d'oro. Nonostante Ossola non sia riuscito a qualificarsi per la finale dei 100 metri T63, il vero trionfo è stato l'amore di Arianna, che ha trasformato un mero evento sportivo in una celebrazione della vita e dei sentimenti, rinati dopo una terribile tragedia.