Bebe Vio infinita, sul podio anche a Parigi: “Sono felice, giornata straordinaria"

PARIGI (Francia) - Alle Paralimpiadi di Parigi l'azzurra Bebe Vio ha conquistato la medaglia di bronzo nel fioretto categoria B. L'atleta azzurra, dopo aver contro la cinese Rong Xiao per 15-9 in semifinale e aver rialzato la testa nello spareggio di ripescaggi contro la cinese Su Kang che metteva in palio la possibilità di disputare la finale per la medaglia di bronzo, nella finale per il terzo gradino del podio ha battuto la sudcoreana Eun Hye Cho con il punteggio di 15-2. L'azzurra conquista una medaglia individuale nel fioretto per la terza volta consecutiva dopo la doppietta d’oro firmata tra Rio 2016 e Tokyo 2020. È la sua medaglia numero 5 ai Giochi Paralimpici dopo due ori individuali, un argento e un bronzo a squadre. Seconda medaglia della spedizione italiana dopo il bronzo di Giordan ieri nella sciabola. La terza è già certa, con Matteo Betti in finale. Ora la finale per il bronzo di Emanuele Lambertini.