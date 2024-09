Paralimpiadi, Italia da record a Parigi: 70 medaglie, superata Tokyo!

La vittoria di Caironi

Martina Caironi si è presa l'oro già conquistato a Londra 2012 e Rio 2016, correndo in 14.16, suo migliore di stagione, ma le azzurre non sono riuscite a bissare la storica tripletta di Tokyo. Ambra Sabatini, campionessa paralimpica in carica, e Monica Contrafatto sono rimaste fuori dal podio, a causa di una caduta della stessa Sabatini che ha coinvolto anche la compagna di squadra quando erano vicinissime al traguardo. "Sono ancora sotto choc, non ho capito bene cosa sia successo, stavo quasi toccando la linea del traguardo... Sono contentissima per Martina, mi spiace invece per Monica, per averle fatto del male. Ne ho affrontate tante, affronterò anche questa: volevamo chiudere questa serata in bellezza, c'è dell'amaro adesso ma so che avrò altre opportunità e mi rimetterò sotto in vista di Los Angeles", ha detto Sabatini ancora sotto choc a fine gara. "E' incredibile, tutto può succedere e tutto è successo. Non capisco più niente, mi spiace tantissimo per Ambra e Monica, io invece sto volando...", ha detto la Caironi, che raggiunge così quota sette medaglie paralimpiche in quattro edizioni dei Giochi.