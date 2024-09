Valencia alla Dracula alle Paralimpiadi: il motivo dei denti da vampiro

Mauricio Valencia , uno degli atleti più talentuosi della Colombia ai Giochi Paralimpici, ha recentemente attirato l'attenzione non solo per le sue straordinarie prestazioni sportive, ma anche per una particolare scelta estetica riguardante i suoi denti . Durante le Paralimpiadi di Parigi 2024 , dove il team colombiano ha ottenuto il miglior risultato della sua storia con 28 medaglie (7 d'oro, 7 d'argento e 14 di bronzo), l'atleta si è distinto vincendo il primo posto nella gara di lancio del peso F34 con una distanza di 11,71 metri, portando così il totale delle sue medaglie paralimpiche a cinque e superando il record del connazionale José Gregorio Lemos.

Mauricio Valencia, il segreto dietro i denti da vampiro

Oltre al suo successo sportivo, Mauricio Valencia ha destato tanta curiosità per una peculiarità visibile durante le foto della premiazione: i suoi canini affilati, somiglianti a quelli di un vampiro. Questa decisione estetica non è stata casuale. Il campione paralimpico ha rivelato al sito web dei Giochi sportivi paranazionali della Colombia di aver modificato la dua dentatura per rompere gli stereotipi legati agli atleti paralimpici e per sottolineare l'importanza dello spettacolo nello sport: "Non volevo avere lo stesso sorriso del resto del mondo. Ho sempre detto che lo sport paralimpico deve essere uno spettacolo. Ciò significa essere al di fuori dello stereotipo di stare seduti su una sedia a rotelle. È una questione di atteggiamento, che ho sia nella vita che durante la competizione". La modifica dei denti, effettuata tra Rio 2016 e Tokyo 2020, è stata una scelta simbolica per Valencia, che ha voluto avvicinarsi all'immagine di un lupo mannaro o di un vampiro, simboli di forza e aggressività, in grado di "mordere" meglio le medaglie che aspira a continuare a conquistare.