Milano Cortina 2026: ecco il look dei Giochi invernali

TORINO - Questione di look. A quindici mesi dall’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, in programma il 6 febbraio 2026, e seguiti dalle Paralimpiadi (6-15 marzo), la Fondazione che 70 anni dopo quelli di Cortina 1956 e vent’anni dopo Torino 2006 organizza i terzi Giochi italiani della neve e del ghiaccio anticipa la “collezione invernale”, la veste non solo grafica ma che ne caratterizzerà l’identità in tutte le venue di gara e nella grafica che ritroveremo nel merchandising. Nonché i pittogrammi, ovvero i loghi dei 16 sport olimpici e dei 6 paralimpici, ideati come forma più pura dei gesti umani, con un simbolo elegante ma allo stesso tempo vibrante e dinamico.

Le parole di Varnier «Il Look of the Games di Milano Cortina 2026 mostra un linguaggio visivo straordinario che accentua

il fascino delle nostre città e di tutte le sedi dei Giochi, esprimendo un nuovo concetto di bellezza

italiana - afferma Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano Cortina 2026 -. Un’identità visiva

dinamica, ispirata dalla nostra energia, dal nostro entusiasmo, inclusività e talento. Sarà

immediatamente riconoscibile e sarà un invito per i visitatori di tutto il mondo a scoprire il nuovo

Spirito italiano. Il nostro Look of the Games lascerà un segno indelebile nella storia dei Giochi».

Centrale è il gesto umano, che nelle intenzioni di Milano Cortina esprime il talento del nuovo Spirito italiano. E che sa arrivare al cuore delle persone per unirle nella straordinaria esperienza delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali. Un tratto (sì, perché quello sembra: il tratto di una matita tra pennellate tenui) che abbraccerà territori, piste e palazzetti, accompagnando e guidando spettatori, atleti e volontari.

L'energia e la passione «Il Look of the Games è il risultato di un processo creativo partito dal concetto di una nuova bellezza italiana che riflette le qualità positive più profonde della nostra identità, come il talento» racconta Raffaella Paniè, Head of Brand, Identity and Look of the Games di Fondazione Milano Cortina 2026, presentando quello che considera come il tratto di matita dello stilista, la pennellata dell’artista, la conduzione del direttore d’orchestra, l’abilità dello chef in cucina, ma anche il movimento e le traiettorie disegnate dagli atleti. Insomma: il gesto umano che traccia un segno. Elementi fondativi la creatività, l’energia, l’immaginazione, la passione e lo stile.

