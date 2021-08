Tokyo 2020, oro nella staffetta 4x100: chi sono gli "eroi" azzurri

Lorenzo Patta e Filippo Tortu, i due sardi d'oro

Dala Sardegna arrivano Filippo Tortu e Lorenzo Patta: il primo, classe '98, è stato il primo italiano capace di scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri piani, oltre a detenere le migliori prestazioni italiane under 18, under 20 e under 23. Nel suo palmares, oltre all'oro olimpico, una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo, un'altra agli Europei under 20 e due argenti al World Relays e ai Mondial under 20. Una carriera tutta in ascesa, nonostante l'impressionante infortunio nel 2014 a Nanchino dove si ruppe entrambe le braccia. Sardo doc è anche Lorenzo Patta, oristanese classe 2000, anche lui in forza alle Fiamme Gialle. ll 13 maggio 2021 a Savona, nello stesso meeting in cui Marcell Jacobs ha stabilito il record italiano, ha corso i 100 metri piani in 10"13, settima miglior prestazione italiana di ogni tempo. Nonostante la giovanissima età nel suo palmares, prima d'oggi, un'altro importante successo: la medaglia d'argento agli Europei under 20 in Svezia nel 2019.