Jacobs scalda i motori per le Olimpiadi: ai test di Rieti corre i 100 in 10"17

Marcell Jacobs scalda i motori. L'oro di Tokyo 2020, è impegnato nella preparazione ai Giochi di Parigi al via il 26 luglio con cerimonia di chiusura in programma l'11 agosto. L'azzurro, reduce dai Campionati Europei di Roma dove ha conquistato 2 ori nella 100 m piani e nei 4x100 m, rispettivamente con i tempi di 10"02 e 37"82, ha preso parte ai test pre-olimpici di Rieti, registrando tempi incoraggianti in vista delle Olimpiadi .

Aspettando Parigi: i tempi di Jacobs

Allo stadio Guidobaldi, nonostante il vento contrario (-0.3), Jacobs ha chiuso un primo round con il tempo di 10"17 e conquistato inoltre una vittoria in batteria tagliando il traguardo davanti canadese Jerome Blake (10"23): a seguire il cinese Chen Jiapeng (10"27) e il suo connazionale Deng Zhijian (10"29). Domenica 14 luglio, Jacobs tornerà in pista alle per la semifinale in programma alle ore 18.20, con finale prevista invece per le 19.55. Una programmazione che simula quella del 4 agosto allo Stade de France, quando si disputerà il turno intermedio delle ore 20 con sfida decisiva alle 21.55.