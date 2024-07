“Non vedevo l’ora di dirvelo”: Tamberi, l’annuncio con vista Olimpiadi

A 11 giorni dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi (26 luglio-11 agosto) monta l'ottimismo sulle condizioni di Gianmarco Tamberi . L'altista italiano, oro a Tokyo 2021, ha saltato un importante test in Ungheria per un problema fisico , facendo suonare l'allarme in casa Italia. Il peggio, però, è ormai alle spalle e l'atleta delle Fiamme Oro , che sarà uno dei due portabandiera azzurri alla kermesse a Cinque Cerchi insieme alla schermitrice Arianna Errigo , ha voluto rassicurare tutti attraverso un messaggio postato sui social.

Il messaggio di Tamberi in vista di Parigi 2024

"GOOOOOOD NEWSSSS! 3 sedute di terapie al giorno e un settimana di allenamenti hanno portato a un esito molto positivo del controllo ecografico di oggi. La piccola lesione fasciale si è chiusa completamente, e in un paio di giorni dovrei tornare al 100%!!! Dopo giorni veramente duri, oggi la prima notizia e non vedevo l'ora di condividerla con voi. Ora si riparte con la stessa voglia, ma con molta più fame e cattiveria. È vero, ho saltato 2 gare fondamentali per prepararmi al meglio in vista delle Olimpiadi, ma non sarà di certo questo piccolo stop a fermarmi dopo tutto quello che ho fatto per il mio grande sogno!". Gimbo è pronto e carico più che mai: a Parigi c'è da difendere la medaglia conquistata tre anni fa in Giappone, quella del metallo più prezioso.