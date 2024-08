Stano, quanta sfortuna: fuori dal podio solo per dei problemi alla caviglia

Dopo l'oro conquistato a Tokyo 2020, Massimo Stano si è piazzato al quarto posto nella gara di marcia 20 chilometri maschile dei Giochi di Parigi 2024. Il 32enne pugliese delle Fiamme Oro ha chiuso la prova con qualche dolore, per via di problemi alla caviglia sinistra accusati negli ultimi chilometri. Oro per l'ecuadoriano Brian Daniel Pintado, argento per il brasiliano Caio Bonfim, bronzo per lo spagnolo Alvaro Martin.