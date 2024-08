Jacobs, semifinale nei 100 con il secondo tempo: "Non mi sono piaciuto"

PARIGI (Francia) - Marcell Jacobs e Chithuru Ali accedono alle semifinali dei 100 metri maschili alle Olimpiadi 2024 in scena domenica. Ali ha debuttato nella prima batteria dei quarti di finale vincendola con un ottimo 9.96 mentre meno convincente la prestazione del campione olimpico in carica. Jacobs infatti è uscito solo negli ultimi metri con l'italiano cha ha chiuso al 2° posto con il crono di 10.05 . Anche il grande favorito Noah Lyles nella sua di batteria non ha brillato finendo anche lui 2° con 10.05.

Jacobs: "Non mi sono piaciuto"

Marcell ha commentato severamente la sua prestazione ai microfoni della Rai: "Non mi sono piaciuto per niente, le sensazioni non sono state ottime. Sono rimaste pesante nella prima parte della gara, non sono riuscito a correre come volevo. L’obiettivo di oggi era qualificarsi per domani. Domani è un altro girono e provare a sistemare le ultime cose. Quando ti qualifichi va sempre bene, quindi l’importante era qualificarsi per domani”.