Jacobs, niente medaglia: quinto nei 100 metri. In finale è oro Lyles

PARIGI (FRANCIA) - Marcell Jacobs, entrato in finale nei 100 metri a Parigi 2024 da ripescato, chiude al quinto posto. Il campione olimpico di Tokyo 2020, che aveva corso la sua semifinale, la seconda, in 9''92 facendo registrare il proprio miglior tempo stagionale, fa ancora meglio e ferma il cronometro a 9"85 ma non basta per difendere il titolo. Davanti a tutti chiude l'americano Noah Lyles, di un soffio davanti al jamaicano Kishane Thompson mentre chiude il podio l'altro statunitense Fred Kerley .

Jacobs: "La mia carriera non finisce qui"

Al termine della finale Marcell Jacobs ha analizzato la sua prestazione, mostrando il suo rammarico per non essere riuscito ad ottenere una medaglia nonostante la buona prestazione: "Non posso essere troppo contento di questa gara. Ho avuto un ottimo tempo di reazione, poi dovevo continuare a spingere e non sono riuscito. Ho dato il 100%, gli altri sono andati forti. Non posso recriminare nulla. Volevo prendere la medaglia, dispiace. Ho lavorato tanto e pensavo di farcela, ma fa parte del gioco. Non mi sono mai arreso davanti a niente. Il quinto posto mi soddisfa per quanto accaduto nell'ultimo anno e mezzo, ma non è abbastanza. Il trasferimento? Quando sei a casa tua stai sempre bene, cambiare tutto per ritrovare me stesso non è stato facile. È stata un'annata complicata, ma credo in questo progetto. La carriera di Jacobs non finisce qui, ci sono altri 4 anni da trascorrere insieme".