Tortu e Desalu, esordio ok a Parigi: semifinale nei 200 metri raggiunta

PARIGi (Francia) - Ottime batterie per gli italiani impegnati dei 200 metri, Filippo Tortu e Fostine Desalu accedono alle semifinali! Desalu ha chiuso la propria batteria di qualificazione al secondo posto correndo in 20"26 preceduto solo dall'americano Joseph Fahnbulleh (20"20). Tortu (terza batteria) invece stacca il pass semifinale all'ultimo, infatti il velocista sardo chiude al terzo posto una batteria molto veloce. Vittoria per Letsile Tebogo con 20″10, secondo Makanakaishe Charamba con 20″27. Sarà invece ripescaggio per Diego Aldo Pettorossi che chiude quarto con 20″63 la sua batteria vinta dall'americano Bednarek con 19″96. Mercoledì dalle 20:05 le semifinali.