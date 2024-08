Battocletti bronzo nei 5000m! Kypiegon, squalifica e ricorso: cosa succede

PARIGI (Francia) - Nadia Battocletti ha chiuso al quarto posto la finale dei 5.000 metri donne di Parigi 2024, correndo in 14:31.64, che è il nuovo primato italiano, ma si è aggiudicata la medaglia di bronzo grazie alla squalifica inflitta alla keniana Faith Kipyegon, giunta seconda al traguardo: i giudici hanno punito alcune sbracciate per uscire dal 'traffico' durante il penultimo giro. L'oro è andato alla connazionale Beatrice Chebet, l'argento all'olandese Sifan Hassan. La mezzofondista azzurra dovrà ora attendere il ricorso presentato dal team dell'atleta estromessa dalla gara.

Le parole di Nadia Battocletti

"Bisogna aspettare un po', per ora ci teniamo il quarto posto col record nazionale con la gestione della gara". Così Nadia Battocletti ai microfoni della Rai dopo la gara dei 5000 metri delle Olimpiadi di Parigi. "Sono davvero molto felice per come è andata la gara, ho accantonato l'infortunio", ha detto ancora Battocletti che ha poi aggiunto: "I momenti bui mi hanno insegnato a risalire più forte. Grazie a tutti gli italiani che ogni giorno mi scrivono. Queste cose mi fanno scoppiare il cuore di gioia".