Tamberi, lo spavento è alle spalle: "Lotterò con tutto me stesso"

"Domani sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita". Si apre così un lungo messaggio che Gianamrco Tamberi ha affidato ai suoi canali social. Lo spavento per la presunta colica renale alla vigilia della partenza per Parigi è stato fortissimo. La condizione fisica ne ha sicuramente risentito, ma grazie alla sua solita grinta "Gimbo" non si lascia intimorire e guarda subito alle qualifiche del salto in alto in programma per domani. C'è da difendere l'oro delle Olimpiadi di Tokyo, dove spazzò via la concorrenza con una grande prestazione. Il sogno di una doppietta è ancora lì e l'atleta è pronto a prenderselo.

Tamberi suona la carica: "Lotterò con tutto me stesso"

"Non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare. Lotterò con tutto me stesso, certo che il lavoro fatto fino a 3 giorni fa non può essere sparito nel nulla". Suona la carica Tamberi in vista della gara di domani mattina. Lo spavento è alle spalle, ora spazio alla concentrazione: "Ho sempre detto che il cuore e la testa fanno la differenza, ora semplicemente è arrivato il momento di dimostrarlo. Ore 10.05 am, so che non dovrei chiedervelo, ma adesso come adesso ho davvero bisogno di sentire il vostro sostegno".

Ed è anche il momento di un appello a tutti gli italiani che da domani lo sosterranno: "Ho bisogno di sapere in quanti domani mattina scenderanno in pedana al mio fianco. Voi siete la mia forza, e ora, di quella forza, ne ho bisogno più che mai".