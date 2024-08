Furlani da sogno alle Olimpiadi: bronzo nel salto in lungo!

PARIGI (Francia) - Mattia Furlani conquista una strepitosa medaglia di bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi. Il 19enne vice-Campione europeo a Roma lo scorso giugno con 8.34m si è arreso soltanto al grande favorito della gara, il greco Tentoglou, oro con 8.48m, e al giamaicano Pinnock, che gli ha soffiato l'argento per due soli centimetri. L'azzurro si rende protagonista di una serie eccellente e dimostra una notevole maturità agonistica nonostante l'età, cercando di incrementare fino all'ultimo: 8,25 (+0.9) al secondo salto, poi di nuovo 8,34 (+0.8) al quinto e 8,27 (+0.7) per chiudere quando è già sicuro della medaglia. Talento strepitoso quello del reatino delle Fiamme Oro, cresciuto sotto la guida tecnica della mamma Khaty Seck, già campione europeo giovanile negli anni scorsi: under 18 nel 2022 ai primi approcci nella specialità e under 20 nel 2023. Per la seconda volta l'Italia va sul podio nel lungo maschile alle Olimpiadi, a quarant'anni dal bronzo di Giovanni Evangelisti. Ed è la più giovane medaglia dell'atletica azzurra degli ultimi 100 anni: nel 1920 due ori di Ugo Frigerio e nel 1912 il bronzo dell'altro marciatore Fernando Altimani, entrambi a diciotto anni.