Tamberi che corre da Barshim a terra: così si esalta lo spirito di Olimpia

Gimbo in finale 3 giorni dopo il ricovero

Per fortuna, l'oro di Tokyo condiviso con l'azzurro tre anni fa, si è rialzato e, al pari dell'amico, ha centrato la qualificazione alla finale di sabato. Tamberi aveva detto che sarebbe stato in gara nonostante i postumi del calcolo renale e così è stato, più forte della febbre, del fisico debilitato, della tensione agonistica da cui sono scaturiti i tre nulli a 2.27. Gimbo ce l'ha fatta e pensare che soltanto tre giorni prima fosse in ospedale, ne ingigantisce l'impresa compiuta nelle peggiori condizioni immaginabili. L'hanno confermato le parole dell'atleta, a finale acquisita: "Sapevo che sarebbe stato il giorno più duro della mia vita e così è stato. Non avevo il solito stacco, tre giorni fa ero in ospedale, penso di non aver mai mollato, avevo poche energie, è andata bene. Sabato sarà un'altra giornata, completamente diversa. Ringrazio le persone che mi sono state vicine in questi giorni, non mi aspettavo tutto questo affetto dagli italiani". Te lo meriti, Gianmarco e non hai idea di quanto sia grande.