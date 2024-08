Staffetta 4x100 Olimpiadi, finale Italia con Jacobs: orario, diretta e dove vederla in tv

PARIGI (Francia) - Entrata in finale nonostante il quinto posto nella propria batteria e con il quinto tempo complessivo (38''07), valso il secondo e ultimo ripescaggio anche grazie ad una seconda semifinale decisamente più lenta della prima, la staffetta 4x100 italiana, campionessa olimpica in carica, proverà a difendere l'oro conquistato tre anni fa a Tokyo anche ai Giochi di Francia2024.

Dove e quando vedere la finale della 4x100

Jacobs, Tortu, Desalu e Melluzzo, ques'utlimo favorito su Ali, torneranno in pista domani, venerdì 9 agosto, alle ore 19.47. La finalissima olimpica della 4x100 sarà trasmessa in diretta su RaiDue e su Eurosport e in streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.