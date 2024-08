Lyles, solo bronzo nei 200! Storico trionfo di Tebogo

Letsile Tebogo è il nuovo campione olimpico dei 200 metri. Lo sprinter originario del Botswana domina la finale dello Stade de France in 19"46, mettendosi alle spalle i due statunitensi Kenneth Bednarek, argento in 19"62, e il fresco campione dei 100 Noah Lyles, bronzo in 19"70. Tebogo, inoltre, è il primo africano a vincere i 200 metri in una Olimpiade. Il campione olimpico dei 100 si è però inginocchiato a fine gara, mostrando difficoltà respiratorie, ed è stato soccorso dai medici che dopo averlo fatto sedere lo hanno portato fuori dalla pista in carrozzina.