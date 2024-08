Iapichino ci prova, ma è fuori dal podio: quarta nel lungo alle Olimpiadi

PARIGI (Francia) - Larissa Iapichino sfiora il podio della finale del salto in lungo. L'atleta azzurra dispusta un'ottima gara ma chiude al 4° posto con il salto migliore da 6.87 che però non è bastato per lottare per le medaglie dove l'oro è andato all'americana Tara Davis-Woodhall (7.10 il migliore) davanti alla campionessa olimpica in carica Malaika Mihambo (6.98) mentre terza l'altra statunitense Jasmine Moore (6.96).

La gara

Buon primo salto per Larissa con 6.78 davanti alla tedesca Malaika Mihambo ma dietro alla coppia USA composta da Tara Davis-Woodhall (9.93) e Jasmine Moore che vola con 6.96!

Larissa cresce con un gran secondo salto da 6.87 salendo il terza posizione ma la Mihambo piazza un terzo salto da 6.95 sorpassando l'azzurra con Davis-Woodhal che, in precedenza (2° salto), si è presa e la testa con 7.05.

Quarto salto da 6.83 per Larissa che non basta per attaccare il podio malgrado il nullo della Mihambo mentre Davis-Woodhal consolida il suo 1° posto con 7.10! Anche il 5° tentativo non migliora la posizione dell'azzurra con 6.78 mentre Mihambo si prende il 2° posto con 6.98. Ultimo salto per Larissa che non basta con 6,85.