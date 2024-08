Battocletti, l’Italia ha un fenomeno: argento e lacrime nei 10000 a Parigi!

Battocletti: "Non mi piacciono le cose facili"

Queste le dichiarazioni rilasciate a Raisport dall'atleta delle Fiamme Azzurre al termine della gara: "Questa cosa fa anche un po' sorridere, ero arrivata alla Olimpiadi con la voglia di imparare tanto e mettermi alla prova. L'obiettivo erano i 5 mila, questa era la quarta gara sui 10 mila e l'avvicinamento non è stato semplice, devo ringraziare lo staff medico perché stavo male. Mio padre mi ha detto che poteva andare bene dopo i 5 mila, che viene prima la salute, ma volevo divertirmi e oggi sono entrata con spensieratezza. Ho avuto fastidio al tendine sin dal riscaldamento, avevo male forte ma sono molto felice: a me non piacciono le cose facili".

Tutte le medaglie dell'atletica

Il podio conquistato dall'atleta classe 2000 vale inoltre la terza medaglia portata in dote dall'atletica leggera. Il primo successo è stato infatti quello di Mattia Furlani, che ha potuto indossare il bronzo olimpico grazie al risultato nel salto in lungo. Segue poi il bronzo nel salto triplo di Andy Diaz Hernandez.