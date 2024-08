Italia, Diaz regala l'ennesima medaglia di giornata: bronzo nel triplo

PARIGI (Francia) - Andy Diaz regala la sesta medaglia di giornata all'Italia grazie al bronzo nel salto triplo (13° per l'Italia in questi Giochi, 36ª medaglia). Oro per lo spagnolo Jordan Alejandro Diaz Fortun che ha battuto il portoghese campione olimpico in carica Pedro Pichardo.

Grazie al 1° tentativo Diaz si mette subito in zona medaglia al 3° posto con 17.63, l'azzurro ha deciso poi di non saltare al 3° e 4° tentativo per preservarsi in vista degli ultimi due salti. Alle spalle di Diaz il giamaicano Hibbert a soli 2 centimetri, mentre al comando c'è lo spagnolo Diaz Fortun con 17.86 davanti al campione in carica Pichardo (17.79). Andy salta al 5° tentativo ma è nullo e si decide tutto all'ultimo salto con, colpo di scena, Hibbert che alza bandiera bianca per un acciacco fisico accusato al 5° tentativo. Diaz, sicuro della medaglia, chiude migliorandosi con 17.64!