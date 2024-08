Tamberi, niente miracolo: eliminato in finale tra le lacrime. Sottile sfiora il podio

Gianmarco Tamberi non è riuscito nell'impresa a Parigi 2024 . Gimbo, dopo i problemi che lo hanno tormentato negli ultimi giorni tenendolo in ospedale fino a due ore dall'inizio della finale del salto in alto, si è fermato alla misura di 2.27 arrivando undicesimo. Tre errori a quest'altezza per l'azzurro, che una volta sfumato il sogno medaglia non è riuscito a contenersi ed è scoppiato in lacrime venendo abbracciato da tutto il suo team. Il portabandiera dell'Italia si è poi alzato rivolgendo un cenno al pubblico, che ha ringraziato, prima di uscire dalla pista dello Stade de France. Non riesce l'impresa, invece, a Stefano Sottile che ha concluso la gara al quarto posto, fermandosi così alla misura di 2.34.

Le lacrime di Gimbo

'Gimbo' Tamberi piange a dirotto abbracciato da alcuni suoi tifosi in maglia azzurra dopo l'eliminazione a 2,27 nella gara olimpica del salto in alto, disputata nonostante una nuova colica renale. Tamberi è andato verso la curva per abbracciare i suoi, ed è stato coccolato da un nutrito gruppo di italiani per diversi minuti, dopo il terzo e ultimo errore ha salutato il pubblico.

I ringraziamenti social

"Grazie Gimbo. Per averci provato nonostante i problemi fisici! Per la tua passione! Per essere un grande Capitano!". Così si legge sull'account X del Team Italia dopo l'eliminazione di 'Gimbo' Tamberi nella finale del salto in alto ai Giochi di Parigi. Anche l'account di World Athletics ha voluto ringraziare l'azzurro: "Grazie per averci provato lo stesso".