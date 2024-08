Atletica, la classifica dice Italia: anche senza i 5 ori di Tokyo, siamo sesti

Un superficiale sguardo al medagliere dell’atletica, con il passaggio dai cinque titoli olimpici di Tokyo ai 3 podi di Parigi senza neanche un oro, farebbe pensare che il Direttore Tecnico Antonio La Torre, che ha definito in maniera molto positiva la spedizione sotto la torre Eiffell, sia un tipo a metà tra un inguaribile ottimista e un abile venditore pubblicitario. In realtà il professore di Sesto San Giovanni, apprezzato allenatore di marcia con il capolavoro di Ivano Brugnetti portato al titolo olimpico della 20 km ad Atene 2004, ha le sue brave ragioni. Il motivo è la classifica a punti, che da sempre ha molto meno fascino delle medaglie conquistate, ma è assai più indicativa dell’effettiva situazione di un movimento. La graduatoria dà infatti la priorità ha chi ha un gruppo di atleti di grande livello piuttosto a chi possiede singoli fuoriclasse ma non produce altrettanta compattezza. Per ogni paese viene infatti tenuto presente il numero dei finalisti, cioè degli atleti che si piazzano tra i primi otto delle diverse competizioni, assegnando 8 punti alla medaglia d’oro, 7 a quella d’argento, 6 al bonzo e così via sino al punto di chi finisce ottavo. La Norvegia, per esempio, è al quinto posto del medagliere grazie a 3 atleti, con l’oro del decathleta Skotheim e del mezzofondista Ingebrigtsen e l’argento dell’ostacolista Warholm, seguita dalla Spagna che ha raccolto podi solo nella marcia e con appena due elementi, la Perez, seconda, e Martin, terzo, nelle prove individuali, poi al titolo in coppia nella gara mista di staffetta. Meglio non solo dell’Italia, appena 29ª per non aver conquistato ori, ma persino della Gran Bretagna, settima con il solo titolo della Hodgkinson sugli 800 a dispetto delle dieci medaglie. Ma nella graduatoria a punti iberici e vichinghi precipitano fuori dai primi dieci, in undicesima e dodicesima posizione, mentre i sudditi di Re Carlo risalgono al terzo posto alle spalle solo di Stati Uniti e Kenya e l’Italia finisce sesta, seconda dei paesi europei a pari merito con l’Olanda e ben davanti, per esempio, a potenze come la Germania e ai padroni di casa della Francia.