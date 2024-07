Parigi 2024, il Team USA senza Kawhi Leonard: ecco chi sarà il sostituto

Il Team Usa, a poche settimane dal taglio del nastro delle Olimpiadi 2024 , dovrà rimediare all'assenza improvvisa di Kawhi Leonard in vista dei Giochi. Per il cestista statunitense svanisce così l'occasione di rappresentare gli Stati Uniti per la prima volta in assoluto alle Olimpiadi, complice l'accordo cautelare tra Clippers ed USA Basketball, con cui si cercherà di preservare le condizioni di Leonard, reduce da un'infiammazione al ginocchio destro rimediata nel corso della regular season in NBA con i Clippers che l'aveva costretto a dare forfait in 12 delle ultime 14 partite.

Accordo USA Basketball-Clippers

La tenuta di Kawhi Leonard non sembrava destare particolari preoccupazioni nel corso degli allenamenti condotti con il Team USA finora, al punto da poter considerare il cestista parte integrante del roster in ottica Olimpiadi. Così però non sarà in quanto i Clippers hanno preferito tutelare Leonard mediante un accordo con USA Basketball, preservando la tenuta fisica di un elemento fondamentale per la squadra di Los Angeles: "Kawhi si è preparato alle Olimpiadi nelle ultime settimane e ha svolto alcuni ottimi allenamenti a Las Vegas", ha dichiarato mercoledì USA Basketball in un comunicato. "Si sentiva pronto per competere. Tuttavia, rispetta il fatto che USA Basketball e Clippers abbiano deciso che è nel suo interesse trascorrere il resto dell'estate preparandosi per la prossima stagione piuttosto che partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi" ha aggiunto la Federazione Americana.

Chi prende il posto di Leonard

A sostituire Kawhi sarà probabilmente il fresco vincitore del titolo NBA con i Boston Celtics, Derrick White. Stando a quanto riferito dall'Associated Press, USA Basketball sarebbe al lavoro per colmare quanto prima il posto vuoto lasciato dal cestista dei Clippers, andando di fatto a rimodellare il roster dei 12 atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi in Francia, puntando ad un oro olimpico decisamente alla portata per la nazionale americana.