Parigi 2024, Durant non si allena: altro timore per il Team USA

Il dream team USA di basket è atterrato ad Abu Dhabi dove è atteso da due amichevoli con Austria e Serbia per ultimare la preparazione in vista dell' inizio sempre più vicino dei Giochi Olimpici . Pessima notizia in entrata però per la nazionale americana che a pochissimi giorni dall'inizio delle Olimpiadi continua a perdere grossi pezzi per strada. Il Team USA è oggettivamente il principale candidato alla conquista dell'oro olimpico, ma il secondo forfait in pochi giorni per coach Kerr potrebbe comunque risultare un problema specialmente in termini di rotazioni. Dopo l'accordo precauzionale raggiunto tra i Los Angeles Clippers e l'USA Basketball con cui si cercherà di preservare la tenuta fisica di Leonard - sostituito da Derrick White - in vista della prossima stagione di NBA , adesso è la volta di Kevin Durant assente agli allenamenti con la nazionale a causa di un infortunio al polpaccio che continua a tormentarlo. La sua partecipazione ai Giochi è in dubbio, ma non è ancora detta l'ultima parola.

Le rassicurazioni di Steve Kerr

La fiducia nello spogliatoio del dream team USA non manca affatto ed una dimostrazione concreta arriva direttamente dal coach, col doppio ruolo, Steve Kerr - alla guida dei Golden State Warriors in NBA - che ha cercato di rassicurare tutti sulle condizioni fisiche di Kevin Durant: "Ci sono ancora un paio di settimane prima di prendere decisioni sulla squadra. Procediamo giorno per giorno. Non abbiamo discusso della possibilità di sostituire Durant perché siamo fiduciosi che sia recuperato per quando dovremo giocare". Non è ancora stato ideato un piano B in caso di risvolti negativi relativi all'infortunio al polpaccio della star dei Phoenix Suns con il coach statunitense che conta di averlo a disposizione quantomeno per l'esordio ai Giochi, fissato al 28 luglio contro la Serbia. Nel frattempo il Team USA scenderà in campo domani per la prima amichevole contro l'Australia e mercoledì proprio contro la nazionale di Nikola Jokic, simulando l'esordio delle Olimpiadi, a cui per ovvie ragioni non prenderà parte Kevin Durant.