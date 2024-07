LeBron James show, Stati Uniti battono Germania nell'ultimo test pre-Olimpiadi

Si è concluso nella giornata di ieri il 'tour' di amichevoli del Team USA in vista delle Olimpiadi che prenderanno il via il 26 luglio a Parigi. L'avversario questa volta era la Germania , sconfitta da LeBron James e compagni con il punteggio di 92-88 . Quinto successo consecutivo in altrettante amichevoli disputate per gli uomini di Steve Kerr che hanno ottenuto la vittoria anche contro la nazionale tedesca, risultando costanti in termini di risultati e anche di prestazioni, nell'ennesima sfida caratterizzata dall'assenza di spettacolarità. Il team USA arriverà a Parigi da imbattuta , nella speranza di poter recuperare dall'infortunio chi non ha preso parte a nessuna delle cinque amichevoli disputate: Kevin Durant.

Il marchio di LeBron James sul match

La star dei Los Angeles Lakers ha chiuso il match con 20 punti, 6 rimbalzi e 4 assist all'attivo, risultando essere il miglior realizzatore del match proprio nel giorno in cui l'ex Cavaliers è stata nominato portabandiera del team statunitense per gli imminenti Giochi, per cui si è dichiarato estremamente entusiasta: "È un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti su questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che può unire il mondo intero". A supportare la star americana ci ha pensato Joel Embiid con 15 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Da segnalare la prestazione - in negativo - di Steph Curry, che conclude il match con 13 punti ed una sola tripla riuscita su sette tentate.

Il Team USA in vista dei giochi: Durant si o no?

La nazionale allenata da Steve Kerr ha affrontato un percorso piuttosto tortuoso dal punto di vista degli infortuni in vista dell'esordio ai Giochi di Parigi: prima il forfait di Kawhi Leonard - sostituto da Derrick White dei Boston Celtics - e poi l'enorme dubbio che ronza attorno a Kevin Durant. Il campione dei Phoenix Suns è alle prese con un infortunio muscolare - stiramento al polpaccio destro - che non gli ha permesso di prender parte nemmeno ad un'amichevole di preparazione con i compagni e ciò potrebbe mettere in dubbio la sua presenza alle prossime Olimpiadi. Coach Kerr sembrerebbe però avere le idee piuttosto chiare e l'intenzione è quella di permettere a Kevin Durant di prender parte ai Giochi. L'eventuale conquista dell'oro olimpico sarebbe estremamente importante per il team USA e particolarmente per l'ala dei Suns, che in caso di vittoria raggiungerebbe il quarto oro olimpico con la nazionale statunitense, staccando definitivamente Carmelo Anthony e diventando il cestista americano con più medaglie d'oro alle Olimpiadi.