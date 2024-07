Vecchi, ma buoni: gli Usa e la magia di Durant

Ai grandissimi basta una sigla per essere riconosciuti. Diventare logo, azienda, leggenda. Eppure qualcuno, all’interno dello spogliatoio stesso, aveva sollevato dubbi proprio alla vigilia dei Giochi . Joel Embiid , rivelatosi il peggiore in campo della squadra al debutto. E peraltro sotterrato dai fischi dei francesi per aver scelto la Nazionale americana anziché la Francia, visto che possiede entrambi i passaporti. Team Usa sarà anche troppo vecchio, ma domina e incanta con i vecchi e i cosiddetti soldati (ok milionari). Unica eccezione Anthony Edwards . A Lille la Serbia di Nikola Jokic parte 10-2, ma basta che coach Steve Kerr tolga Embbid e la difesa funziona. Poi a un certo punto si alza lui. KD. Ai grandissimi basta una sigla per essere riconosciuti.

Durant straripante

Kevin Durant, ultima apparizione in campo il 28 aprile scorso, 33 punti in 44 minuti e Phoenix cappottata 4-0 da Minnesota. Quattro mesi senza partite e poco pallone tra le mani. A curare gli acciacchi accumulati nella stagione. Pochissima preparazione e nessuna amichevole preolimpica. Durant entra con gli Usa 14-20, mette due triple intervallate da una di Anthony Edward e d’incanto gli Stati Uniti non più Dream Team, ma pur sempre Team Usa, volano 35-23. LeBron lo aiuta e dirigerà fino alla fine. A metà parta, in minuti 8’39”, non è una battuta, KD ne ha messi 19 senza errori al tiro. Alla fine saranno 23 con 8-9 al tiro. Il venerando dalla barba ingrigita che ha sventolare la Stars and Stripes sul barcone ne ha messi 21, sfondando e dividendo le acque della difesa serba , aggiungendo 9 assist e 7 rimbalzi. E Jrue Holiday ha guidato la difesa aggiungendone 12. Holiday, uno che se vuoi vincere un trofeo devi averlo in squadra, Milwaukee e Boston insegnano. Kerr ne ha tenuti due seduti tutta la partita, Haliburton e il campione Nba Tatum che ha appena firmato il contratto più ricco della lega (314 milioni di dollari in 5 anni) per rimanere nei Celtics.

Alla Serbia non è bastato Jokic

I vecchi guidano, i vecchi comandano. Perché ci vuole esperienza, ci vuole tenuta mentale. E se uno ha avuto carattere per tutta la vita. Non bastano alla Serbia che pur ha giocato bene, i 20 punti e 8 rimbalzi di Jokic. Perché ci vuole un fisico bestiale per contrastare questi fenomeni fisico atletici e tecnici. La dimensione della differenza è data dalla percentuale di tiro, anche 42% dal campo a fronte del 62% degli avversari. E quando cominci a sbagliare con l’uomo addosso, poi sbagli anche da libero perché perdi fiducia. E dai dubbi si passerà dopo il 110-84 sfavillante,comandando anche oltre i 21 punti di scarto, ai confronti e tra i vari Team Usa. Dopo l’inarrivabile Dream Team 1992, che posta avrà questo? Riuscirà a giocarsi il podio con Team 1996, Team 2008 e 2012? Negli ultimi due c’erano Durant e LeBron. Durant che è il migliore marcatore ogni epoca della Nazionale e può diventare il primo a vincere 4 ori olimpici. Per adesso è a 3 con Melo Anthony.



Gli elogi tra LeBron e Durant

L’altro vecchietto, Steph, un 1988 com Durant, ha lasciato il proscenio ai due, ma nel momento difficile ha messo la tripla della ripartenza, e ha condotto. Però la forza di questo team, per come lo ha disegnato Kerr, è la seconda unità. Quando entrano Edwards e Durant, energia e classe uno, talento e tecnica cristallina il secondo, quando entra Adebayo dietro, se resta Jrue davanti, allora si spegne la luce di chi prova ad opporsi. Di buono c’è che questi multimilionari sono venuti a Parigi (ora a Lille) per passarsi la palla, cercarsi e trovarsi, senza troppi uno contro uno. E LeBron e Steph sono i capi e dettano questa linea. LBJ applaude KD: «E’ la miglior partita giocata finora. I 23 punti di Durant dimostrano quanto sia fenomenale, come se non avesse saltato un allenamento. Ma lo sappiamo, è un extraterrestre». KD elogia LBJ: «Sono contento di averlo con me ci era mancato per 2 Giochi. Fa sempre scelte giuste». I grandissimi li rico nosci da una sigla.