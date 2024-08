Tensione nella finale del beach volley femminile: ci pensa il dj

Tensione alle stelle per una partita giocata punto a punto. Non potrebbe essere altrimenti quando in palio c'è una medaglia d'oro. Situazioni controverse, piccoli errori e richiami: in Brasile-Canada, di beach volley femminile, la tensione agonistica ha preso il sopravvento ed è sfociata in un lungo battibecco sotto rete tra Ana Patricia e Brandie Wilkerson. Un momento con poco spirito olimpico e che ha costretto gli arbitri a intervenire per placare gli animi, ma non solo perché a mettere 'pace' tra le avversarie ci ha pensato anche il dj.