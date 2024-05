Mbappé, le Olimpiadi con la Francia e la volontà del Real Madrid: lo scenario

Le Olimpiadi prenderanno il via il prossimo 26 luglio a Parigi e un'assenza illustre per la nazionale francese maschile è ormai cosa certa: Kylian Mbappé quasi sicuramente non prenderà parte al 28° torneo olimpico di calcio maschile, ed il motivo è principalmente correlato al suo cambio di maglia che lo vedrà lasciare Parigi dopo sette anni per unirsi al Real Madrid. Proprio il club spagnolo ha imposto il divieto alla stella francese di partecipare ai Giochi Olimpici da fuoriquota con la nazionale guidata da Thierry Henry, per evitare il rischio che il nuovo acquisto possa non essere a disposizione di mister Ancelotti per i primi impegni della prossima stagione. L'esordio di Mbappé con i Blancos potrebbe infatti arrivare proprio il 14 agosto a Varsavia per la Supercoppa Europea contro l'Atalanta di Gasperini, in caso di vittoria della Champions League del Real Madrid.