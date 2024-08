Francia-Argentina finisce male, rissa in campo e non solo: cosa è successo

Una partita dal clima particolare quella dei quarti di finale del torneo olimpico di calcio a Bordeaux, vinta dalla Francia che ha battuto 1-0 l'Argentina grazie al gol di Mateta al 5' del primo tempo. Una sfida ad alta tensione come si prevedeva sin dalla vigilia dopo i cori razzisti della nazionale maggiore e conclusasi con una rissa al fischio finale che ha coinvolto panchine e protagonisti con schiaffi e spintoni da una parte e dall'altra, mentre l'arbitro assisteva impassibile. Poi, ad un certo punto e anche per il lancio di oggetti in campo, molte delle persone sono corse verso il tunnel che porta agli spogliatoi. Successivamente alcuni calciatori della Francia sono tornati in campo per festeggiare la qualificazione alle semifinali con il pubblico. Aleggiavano in qualche modo ancora nell'aria i canti razzisti e omofobi degli argentini della nazionale maggiore - in particolare Enzo Fernandez - contro i francesi (sconfitti in finale agli ultimi Mondiali), dopo la vittoria nella Coppa America il mese scorso con la Colombia. Una performance ripresa negli spogliatoi, finita sul web e dilagata sui social. Particolarmente bersagliato in quella occasione il fuoriclasse dei Bleus Kylian Mbappè. La Federazione calcistica internazionale (Fifa) ha annunciato un'indagine sull''esibizione' canora dell'Albiceleste, che ha provocato anche una crisi diplomatica tra i due Paesi.