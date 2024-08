Olimpiadi, argento Italia nel canottaggio: Oppo e Soares super

PARIGI (FRANCIA) - Arriva un'altra medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il metallo è l'argento e a conquistarlo nel canottaggio doppio pesi leggeri maschile sono Stefano Oppo e Gabriel Soares. L'imbarcazione azzurra taglia il traguardo dietro l'Irlanda, oro, e 11 centesimi di secondo prima della Grecia che, superata al fotofinish, deve accontentarsi del bronzo. Dopo l'argento del quattro di coppia, arriva un'altra medaglia dal canottaggio per gli azzurri in questi Giochi. Il sardo Oppo era già stato bronzo nella stessa specialità a Tokyo 2020 con Pietro Willy Ruta, mentre Soares, nato in Brasile, dopo svariati successi, anche da senior, centra il podio alla sua prima esperienza olimpica. Eguagliato il risultato di Elia Luini e Leonardo Pettinari a Sydney 2000, quando la coppia italiana chiuse alle spalle della Polonia e davanti alla Francia. Per la delegazione azzurra si tratta della medaglia numero 17 (ottava posizione nel medagliere): cinque ori, otto argenti e quattro bronzi.