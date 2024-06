Ganna, la locomotiva dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi

Filippo Ganna è nuovamente locomotiva tricolore con la speranza di esserlo anche all’ Olimpiade . Il passista dell’ Ineos-Grenadiers si è laureato Campione d’Italia della cronometro individuale Elite a Grosseto davanti a Edo Affini e Filippo Baroncini. "Le prestazioni di Ganna, Affini, Baroncini e tanti altri sui 35 chilometri mi soddisfano", dichiara Marco Velo, ct azzurro della cronometro . Ganna ha centrato il 5° titolo italiano Elite a cronometro a 53, 595 di media . Molti auspicavano una media superiore ai 55 per lui. "Ganna – prosegue Velo – ha completato da poco il ritiro in altura, difficile ottenere una performance migliore. Da qui al 27 luglio, giorno della crono olimpica, Pippo migliorerà. Se la media è leggermente inferiore alle più rosee previsioni è perché nella 2ª parte il vento ha creato ostacolo. Affini è un grande specialista e Baroncini non mi sorprende".

Affini super, ma non basta

Nel secondo giro Affini ha pedalato alla stessa velocità di Ganna. Malgrado la bella prestazione a Grosseto, Edoardo (Visma-Lease a Bike) non andrà all’Olimpiade. La Nazionale iscriverà Ganna come specialista e il 2º titolare per regolamento Velo dovrà pescarlo tra gli azzurri della prova in linea (probabilmente sarà Bettiol). "Non sono amareggiato per il 2º posto nel Campionato italiano - precisa Edo Affini - arrivare dietro a Ganna è tutt’altro che un disonore. E poi ho corso come volevo, partendo e mantenendo energie per un grande finale. Sono invece arrabbiato per il regolamento olimpico. Ridicolo che nella cronometro un ct possa schierare uno specialista e poi scegliere l’altro dalla squadra della strada. Se la specialità è cronometro un ct deve poter schierare 2 cronoman. Le regole del Comitato Olimpico creano un sacco di problemi ai ct. Non credo che a Marcel Jacobs oltre ai 100 metri facciano fare anche la maratona".

Colpo di scena nella cronometro femminile Elite: ecco cosa è successo

Ganna brinda alla vittoria nel Campionato nazionale ma fanno altrettanto alcuni suoi avversari dell’Olimpiade: Tarling (Gran Bretagna), Armirail (Francia), Kung (Svizzera). La toscana Vittoria Guazzini (FDJ-Suez) è la nuova Campionessa d’Italia della cronometro femminile Elite. La giuria ha ribaltato il risultato finale. Le ragazze si sono contese il tricolore sui 23,200 km. All’intertempo del 10° chilometro Longo Borghini era leader con 3” sulla Guazzini, a 10” Elena Pirrone, a 15” Letizia Paternoster, a 22” Gaia Masetti. A fine corsa Longo Borghini ha ottenuto un tempo inferiore di 95 centesimi alla Guazzini, 3ª Pirrone. La gioia di Elisa per la conquista dell’8° tricolore nella cronometro è durata poco: la giuria le ha inflitto 25” di penalizzazione. Al seguito di Elisa c’era l’ammiraglia Lidl-Trek guidata dal ds e preparatore Paolo Slongo. La vettura ha viaggiato a distanza inferiore ai 25 metri (limite minino consentito) dall’atleta; Slongo è stato richiamato 3 volte dalla giuria, che poi ha preso il provvedimento. E così Vittoria Guazzini, 23 anni, è Campionessa d’Italia con 24” su Longo Borghini. Intervento dei giudici a parte, anche dalla “Longo” ci si attendeva di più. È giustificata per aver gareggiato a Grosseto a 44 ore dal 3º posto nel Giro della Svizzera di 4 sole tappe però dalle altimetrie impegnative. Il provvedimento dei giudici crea notevole imbarazzo a Velo che all’Olimpiade potrà schierare una sola ragazza nella cronometro. "Alla vigilia di questi tricolori – ha rivelato Marco – avevo detto esplicitamente a Elisa e Vittoria che chi di loro due avrebbe vinto sarebbe diventata titolare per Parigi. In gara il tempo migliore l’ha ottenuto Elisa, seppur per 95 centesimi, però Vittoria è Campionessa d’Italia. Dovrò pensarci benissimo prima di scegliere la titolare". Pronostici rispettati nelle gare Under 23: la cremonese Federica Venturelli (Uae Development) e il ligure Andrea Raccagni Noviero sono nuovi Campioni d’Italia.