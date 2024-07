"Pantani leggendario, Tadej lo ha rievocato": Pogacar, l'agente e quella frase sulle Olimpiadi

Pogacar: niente Parigi!

Il Comitato olimpico sloveno ha comunicato ufficialmente che: "L'allenatore della squadra maschile di ciclismo ha rivelato i nomi dei ciclisti che parteciperanno ai Giochi Olimpici di quest'anno a Parigiì. Sfortunatamente Tadej Pogacar non ne farà parte, ha infatti annullato la sua partecipazione perché troppo stanco"

Tadej come Marco: "Qualcosa di leggendario)

Dopo 26 anni un ciclista ha realizzato la doppietta Giro d'Italia-Tour de France, l'ultimo infatti fu nel 1998 Marco Pantani: "Rievocare la doppietta di Pantani è stato qualcosa di leggendario. Ha un grande sogno, quello di vincere tutte le più importanti corse al mondo, e gli mancano Mondiale, Vuelta e la Parigi-Roubaix" ha dichiarato sempre Carera. Pogacar raggiunge non solo Pantani nella storia delle doppiette, oltre allo sloveno e al "Pirata" anche: Fausto Coppi (1949 e 1952), Jacques Anquetil (1964), Bernard Hinault (1982, 1985), Stephen Roche (1987), Miguel Indurain (1992 e 1993) ed infine l'icona Eddy Merckx che per tre volte (1970, 1972 e 1974) ha trionfato in rosa e in giallo.