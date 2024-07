Ganna, prima gioia Italia! Argento sotto la pioggia di Parigi, oro Evenepoel

PARIGI (Francia) - Per l' Italia arriva la prima medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024 ed è d' argento. A conquistarlo nella cronometro maschile è Filippo Ganna , nonostante il costante diluvio sui 32,4 chilometri con arrivo davanti al Pont Alexandre III. A seguire la crono anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , arrivato appositamente a fare il tifo per il ciclista che, a circa 10 chilometri dall'arrivo, ha rischiato di cadere rovinosamente colpendo il piede di una transenna, ma è riuscito miracolosamente a rimanere in sella alla sua bici.

Un intoppo che ha rilanciato Ganna che, negli ultimi chilometri è tornato a pedalare da campione riuscendo a centrare l'argento. "A Parigi voglio dare un segnale forte, forse sono gli ultimi giochi che farò e vorrei lasciare un bel segno, in questo bel posto, per l'Italia" aveva detto Ganna. E ci è riuscito in pieno, regalando la prima medaglia olimpica all'Italia. A conquistare l'oro Evenepoel, bronzo per Van Aert.

Il saluto di Mattarella a Ganna

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, saluta Filippo Ganna al termine della sua prova nella crono su strada dei Giochi di Parigi che vale la prima azzurra di questa Olimpiade, un argento. Il ciclista italiano ha ricevuto la stretta di mano e le congratulazioni del Capo dello Stato con il quale ha poi scambiato due battute. "Ci abbiamo provato", ha detto Ganna, riferendosi alle chance di oro, e Mattarrella ha replicato: "Bene, bene, dai...".

Ganna: "Argento? Speravo in altro..."

"Non è quella che volevo, ma non mi ha battuto uno qualunque ma un fuoriclasse, un corridore con la "c" maiuscola, ho provato fino alla fine a dare il mio massimo. Purtroppo si sa che con la pioggia non sono un drago…". Così Filippo Ganna, ai microfoni di Rai Sport, dopo l'argento (prima medaglia per gli azzurri) conquistato nella cronometro maschile vinta da Evenopoel. "Ho dato il mio meglio, non è un'eternità, siamo vicini. Ci saranno i mondiali a Zurigo, una nuova sfida diretta, sono comunque felice di essere arrivato sul podio e aver portato a casa la prima medaglia dell'italia. Abbiamo lavorato tanto, ho cercato di essere sempre presente per il team che mi ha dato tanto e mi ha dato la possibilità di essere qui oggi. Un grazie speciale al mio allenatore Dario che mi è stato vicino fino all'ultimo momento, il primo con la squadra a credere in me Un po' di rabbia c'è, speravo in altro. Domattina si torna già in Italia dove si cercherà di perfezionare e migliorare tutto in vista dei prossimi obiettivi" ha concluso Ganna.

Ganna e il tifo nella sua Vignone: "Grandissimo risultato"

A Vignone, il Comune piemontese del Verbano-Cusio-Ossola dove Filippo Ganna è nato e cresciuto, è stato montato un maxischermo, davanti al quale si è riunito il fan club Top Ganna per tifare l'azzurro impegnato ai Giochi di Parigi 2024 dove ha conquistato l'argento nella cronometro, prima medaglia per l'Italia in queste Olimpiadi. "Filippo - afferma il sindaco Giacomo Archetti - è un grande, ci dà tante soddisfazioni. Complimenti a lui, è veramente un grande atleta, siamo contenti ed emozionati. Ha fatto una grande gara, il secondo posto dietro Evenepoel è un grandissimo risultato". "Peccato per le condizioni meteo - aggiunge - avrebbe forse potuto fare di più, però va benissimo così. È una grande medaglia, siamo contenti, felici, ora aspettiamo le gare in pista".

Ganna: "La medaglia la dedico a me stesso"

"Mattarella? Mi ha fatto i complimenti. Mi spiace averlo fatto aspettare sotto la pioggia". Così scherza Filippo Ganna dopo l'argento nella crono su strada di Parigi 2024. Tornando sul secondo posto ha detto: "Da italiano è come vedere la Ferrari arrivare seconda. Rode. Poi non è che mi ha battuto uno sconosciuto...". La medaglia, invece, "la dedico a me stesso", ha proseguito. "Ma comunque con questo argento abbiamo aperto le danze, ora con il quartetto vogliamo continuavamo a ballare", ha concluso.