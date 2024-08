L'Italia di Ganna ancora sul podio: bronzo nell'inseguimento a squadre

L'Italia sale a quota 27! A portare in dote l'ultima medaglia è il quartetto Ganna, Consonni, Lamon e Milan, che nella sfida valida per il bronzo contro la Danimarca conquistano il terzo gradino del podio con il tempo di 3'44"197 (64.229 km/h la velocità media). Gli Azzurri, campioni olimpici in carica, avevano dovuto rinunciare al sogno di replicare il trionfo dell'edizione di Tokyo dopo la sconfitta in semifinale contro l'Australia. Il team composto da Oliver Bleddyn, Sam Welsford, Conor Leahy e Kelland O'Brien hanno poi sconfitto in finale la Gran Bretagna con il tempo di 3'42"067.