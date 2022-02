Vanessa Ferrari, 4° intervento al piede sinistro: obiettivo Parigi 2024

ROMA - Vanessa Ferrari torna sotto i ferri, ma con un obiettivo ben preciso. La campionessa mondiale di ginnastica artistica del 2006 e argento olimpico e nel corpo libero all'Olimpiade di Tokyo, dovrà infatti operarsi ancora una volta al piede sinistro. L'annuncio è arrivato direttamente dall'atleta attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, nel quale ha specificato che l'operazione chirurgica verrà eseguita il prossimo lunedì 21 febbraio. Il motivo che ha spinto l'atleta a farsi operare per la seconda volta è una sporgenza ossea che raschia contro il tendine: un problema che non le permette di allenarsi al meglio. "Ho scelto - spiega la Ferrari - di sottopormi ad un altro intervento, il quarto a questo piede, per rimuovere questa parte di osso. Inizialmente la notizia é stata come un fulmine a ciel sereno, perché significa ripartire da zero per l'ennesima volta e so benissimo cosa voglia dire ripetere tutta la riabilitazione e la preparazione. Però penso di avere ancora la forza e la voglia di dimostrare che saprò rialzarmi". L'obiettivo della campionessa in carica rimane in ogni caso quello di essere al top della condizione per della prossima Olimpiade di Parigi 2024.