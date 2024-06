Vanessa Ferrari ko, infortunio in allenamento: niente Olimpiadi, il post social

Vanessa Ferrari non andrà a Parigi. La ginnasta italiana, campionessa del mondo nel 2006, ha annunciato sui propri profili social che non parteciperà ai Giochi olimpici in programma dal 26 luglio all'11 agosto. L'annuncio segue l'infortunio al polpaccio rimediato nel corso della preparazione ai campionati italiani assoluti di artistica di Cuneo (al via il 5 luglio), e che sarebbe valso come banco di prova per le Olimpiadi. Ferrari è stata così costretta a condividere con i propri fan la decisione del forfait. Classe 1990, la spedizione di Parigi avrebbe potuto essere la quinta e ultima di una carriera costellata da trionfi nazionali e internazionali tra cui l'europeo del 2007 e l'argento di Tokyo nel 2020.