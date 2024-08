Alice D'Amato oro e Manila Esposito bronzo! Ginnaste Italia show nella trave

E sono 24! L'Italia conquista un altro oro grazie ad Alice D'Amato, che in finale trave femminile sale sul gradino più alto del podio di Parigi con il punteggio di 14.366. Ma non finisce qui, a trascinare il tricolore è anche Manila Esposito , che conquista la medaglia di bronzo con lo score finale di 14.000: giornata storica per la ginnastica artistica italiana. Il medagliere riporta adesso 8 ori e 6 bronzi.

Gli altri risultati: Biles 5ª

A indossare l'argento è la cinese Zhou Yaqin (14.100), mentre la campionessa Simon Biles paga cara una caduta durante l'esercizio e termina al 5º posto (13.100). Male anche la brasiliana Rebeca Andrade, che precedede la statunitense di una posizione (13.933).

Asia D'Amato: "Felice per Alice"

"Appena è finita la gara sono scoppiata in lacrime, ho capito che avrebbe potuto vincere la medaglia", queste le parole della gemella Asia, reduce dalla lesione del legamento crociato rimediata a maggio e che è costata la partecipazione ai Giochi di Parigi. "Ci speravo e ci credevo, non potrei essere più felice per lei. Dopo tutto quello che abbiamo passato siamo riuscite ad andare avanti ed è giusto che si sia presa questa medaglia individuale, non vedo l'ora di abbracciarla", ha concluso.