Farfalle super, nuova medaglia Italia: bronzo nella ginnastica ritmica!

37ª medaglia per l'Italia

Le Farfalle, in lotta per l'argento fino all'ultimo, chiudono terze - confermando il bronzo di Tokyo2020 - con 68.100 punti (36.100 nella rotazione con i cinque cerchi e 32.000 in quella con i nastri e le palle) piazzandosi alle spalle della Cina, oro con 69.800 punti, e di Israele, argento con 68.850 punti: si tratta della 37ª medaglia dell'Italia a queste Olimpiadi. Dopo essere stata in testa, resta ai piedi del podio la Bulgaria.