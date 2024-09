Fialdini torna su Rai 1 con Raffaeli e Mancinelli

TORINO - Una conferma nel palinsesto di Rai 1 della domenica pomeriggio è l’appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma nel quale Francesca Fialdini racconta la vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” originale e positivo alla propria vita e a quella degli altri con scelte coraggiose e anticonvenzionali. Un percorso di emozioni, ricordi, riflessioni, momenti d’ironia e leggerezza attraverso formule d’interazione sempre nuove e coinvolgenti tra gli ospiti e la conduttrice. Tra gli ospiti della prima puntata, domenica 15 settembre alle 17.20, Milly Carlucci, Caterina Balivo e Sofia Raffaeli, la ginnasta che all'Olimpiade di Parigi ha conquistato un bronzo storico, prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale, e la sua allenatrice, Claudia Mancinelli, ex atleta e attrice, diventata popolare per il reclamo ai giudici proprio durante la finale di Raffaeli. Un modo interessante e originale per tornare ai Giochi che tanta soddisfazione hanno dato al nostro Paese.